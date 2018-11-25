2018-11-25T10:15:29+03:00
Общество

Строители пообещали открыть Беляевский мост к 7 декабря

Пока на переправе ведутся ремонтные работы
Алла МЕХОНЦЕВА
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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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7 декабря движение по трем полосам Беляевского моста (моста через реку Большая Охта) планируют открыть полностью. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Из-за ремонтных работ движение на мосту сейчас ограничено. Строители меняют подферменную площадку на переправе. Необходимость в таком виде работ появилась после того, как на Беляевском заменили опорные части.

- В числе дополнительного комплекса мер по усилению мест опирания опорной части будут выполнены демонтаж существующей подферменной площадки, армирование ее усиленным каркасом и бетонирование бетоном более высокого класса, - рассказали в пресс-службе.

Планируется, что к 5 декабря движение на мосту будет открыто по трем полосам. А к 7 декабря мост начнет функционировать в полную силу.

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