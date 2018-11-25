В ДТП на улице Космонавтов пострадал 58-летний мужчина

СЕГОДНЯ 11:31 2018-11-25T11:31:20+03:00

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58-летний петербуржец оказался в больнице после того как попал в аварию на проспекте Космонавтов. Как сообщают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, у пострадавшего зафиксированы серьезные травмы и ушибы. Его состояние оценивается как тяжелое.

ДТП произошло вечером 24 ноября у дома № 48. На участке дороги столкнулись две иномарки — KIA Rio и Mazda 6. Пассажиру первого авто и понадобилась помощь медиков. Когда он сможет встать на ноги – пока неясно. У водителей иномарок менее серьезные повреждения. Кстати, за рулем KIA Rio находился 27-летний мужчина, а вторым авто управляла 28-летняя женщина.

Сейчас дорожные инспекторы проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.