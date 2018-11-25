В Петербурге школьница умерла от отравления
Ее друг находится в реанимации
Совместный отдых двух подростков закончился смертьюФото: Василий ХОДАРЕВ
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Утром 24 ноября в одной из квартир на на Бухарестсткой улице в Петербурге нашли труп девушки. Ее друга в тяжелейшем состоянии отправили в больницу.
Как сообщает источник в правоохранительных органах, подростки (погибшей было 16 лет) отравились неизвестным веществом. Организм школьницы с отравой справится не смог, в то время как молодой человек остался жив. Он находится в реанимации в токсикологической коме.
По факту гибели девушки уже возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.