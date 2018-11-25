В Ленобласти ожидается снег и гололед

СЕГОДНЯ 15:51 2018-11-25T15:56:46+03:00

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Последняя неделя осени в Петербурге начнется с холодов. Сегодняшней ночью, 25 ноября, температура воздуха в Ленинградской области опустится до минус 10 градусов. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на синоптиков, возможен снег и гололедица.

В понедельник днем ожидается от -2 до -8 градусов Цельсия. Ведомство отмечает: в регионе ожидается западный и северо-западный ветер до 8 метров в секунду. В большинстве районов области пройдет снег. Но он будет умеренным.

Опасность в том, что из-за сильного перепада температур, на дорогах ожидают гололедицу. Водителей просят соблюдать скоростной режим.