Два человека пострадали в ДТП в Петербурге

СЕГОДНЯ 18:13 2018-11-25T18:14:36+03:00

Не поделили дорогу Ниссан и Датсун Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Водитель и пассажир иномарки находятся в больнице

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Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП. Сегодня, 25 ноября, около двух часов дня, на пересечении улицы Пражской и Белы Куна столкнулись два автомобиля. Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в аварии есть пострадавшие.

Не поделили дорогу Ниссан и Датсун. 24-летний водитель второй иномарки и его 65-летний пассажир получили в аварии травмы средней степени тяжести.

Причины и обстоятельства аварии будут выяснятся.