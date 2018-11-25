Два человека пострадали в ДТП в Петербурге
Водитель и пассажир иномарки находятся в больнице
Не поделили дорогу Ниссан и ДатсунФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП. Сегодня, 25 ноября, около двух часов дня, на пересечении улицы Пражской и Белы Куна столкнулись два автомобиля. Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в аварии есть пострадавшие.
Не поделили дорогу Ниссан и Датсун. 24-летний водитель второй иномарки и его 65-летний пассажир получили в аварии травмы средней степени тяжести.
Причины и обстоятельства аварии будут выяснятся.