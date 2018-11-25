2018-11-25T18:14:36+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП в Петербурге

Водитель и пассажир иномарки находятся в больнице
Алла МЕХОНЦЕВА
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Не поделили дорогу Ниссан и ДатсунНе поделили дорогу Ниссан и ДатсунФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП. Сегодня, 25 ноября, около двух часов дня, на пересечении улицы Пражской и Белы Куна столкнулись два автомобиля. Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в аварии есть пострадавшие.

Не поделили дорогу Ниссан и Датсун. 24-летний водитель второй иномарки и его 65-летний пассажир получили в аварии травмы средней степени тяжести.

Причины и обстоятельства аварии будут выяснятся.

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