2018-11-25T19:41:43+03:00
Происшествия

В Ленобласти муж хотел взорвать жену и ее любовника

Но утечку газа вовремя заметили
Алла МЕХОНЦЕВА
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Ревнивец проник в частный дом, где проживает его бывшая супруга с другим мужчинойРевнивец проник в частный дом, где проживает его бывшая супруга с другим мужчинойФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Ленобласти отправили в СИЗО 40-летнего мужчину, который решил убить своего соперника в Гатчине. Как сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти, покушение не удалось лишь потому, что утечку газа обнаружили вовремя.

Так, 23 ноября ревнивец проник в частный дом, где проживает его бывшая супруга с другим мужчиной. Он решил расправиться с бывшим другом, к которому ушла его супруга. Злодей повредил газовые шланги и установил с внутренней стороны двери приспособление, воспламеняющегося при открывании. Однако утечку газа вовремя заметили.

- Следователь территориального следственного отдела СКР допросил задержанного по обстоятельствам дела, после чего обратился в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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