В Ленобласти муж хотел взорвать жену и ее любовника

СЕГОДНЯ 19:39 2018-11-25T19:41:43+03:00

Ревнивец проник в частный дом, где проживает его бывшая супруга с другим мужчиной Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

В Ленобласти отправили в СИЗО 40-летнего мужчину, который решил убить своего соперника в Гатчине. Как сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти, покушение не удалось лишь потому, что утечку газа обнаружили вовремя.

Так, 23 ноября ревнивец проник в частный дом, где проживает его бывшая супруга с другим мужчиной. Он решил расправиться с бывшим другом, к которому ушла его супруга. Злодей повредил газовые шланги и установил с внутренней стороны двери приспособление, воспламеняющегося при открывании. Однако утечку газа вовремя заметили.

- Следователь территориального следственного отдела СКР допросил задержанного по обстоятельствам дела, после чего обратился в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».