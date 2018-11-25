Водитель-пенсионер насмерть сбил пешехода
Авария унесла жизнь 83-летнего петербуржца. Пожилого человека на пешеходном переходе сбил 68-летний водитель. От полученных травм пешеход скончался на месте.
ДТП произошло 25 ноября в половине шестого вечера. В Кировском районе на проспекте Маршала Жукова Фольксваген Пассат наехал на пешехода.
В ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти проводят проверку.
Кстати, за сегодня это не единственная авария. В Светлогорске автомобиль Great Wall под управлением 63-летнего водителя, в зоне не регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 7-летнюю девочку. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы легкой степени тяжести.