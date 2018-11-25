Зенит обыграл Ростов со счетом 2:0
Команду сине-бело-голубых поздравляют с победой. 25 ноября футбольный клуб "Зенит" в домашнем матче обыграла гостей из Ростова-на-Дону, тем самым укрепив свои позиции в турнирной таблице. Теперь зенитовцы оторвались от второго места на четыре очка.
Сине-бело-голубые уверенно начали матч: первый момент у ворот гостей возник уже на исходе четвертой минуты.
Во второй половине игры, несмотря на то, что преимущество на некоторое время отошло к гостям, зенитовцы не перешли на игру вторым номером. В ответ на позиционные розыгрыши мяча ростовчанами, зенитовцы использовали быстрые контрвыпады.
Итогом встречи стал результат— 2:0.