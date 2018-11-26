Прогноз погоды на 26 ноября в Санкт-Петербурге: Последняя неделя осени начнется с заморозков

СЕГОДНЯ 07:49 2018-11-26T07:49:38+03:00

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Осторожно, гололед! Первый рабочий день последней недели календарной осени будет прохладным и снежным. Конечно, «белым и пушистым одеялом» город на Неве не накроет, но зато на дорогах будет очень скользко.

- 26 ноября в Санкт-Петербурге ожидается небольшой снегопад. Преимущественно во второй половине дня. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха составит от ноля до минус двух градусов. Атмосферное давление понизится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Но, пережив понедельник, петербуржцам расслабляться не стоит. Уже завтра метеорологи обещают отвыкшим от морозов горожанам до пяти градусов мороза днем и до семи ночью. А в среду , 28 ноября, будет и того холоднее. В ночное время термометры покажут до девяти градусов ниже ноля, а днем «потеплеет» до минус шести. И внимание водители: гололед с улиц никуда не денется.