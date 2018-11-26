В Купчино за неправильную парковку сожгли машину

СЕГОДНЯ 09:19 2018-11-26T09:19:20+03:00

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Ночью в Купчино было жарко. Несмотря на минусовую температуру за окном, жители дома 32/1 по Софийской улице ночью 26 ноября могли «согреться», глядя на полыхавшую во дворе машину.

- Опять горит автомобиль. Это второй случай, которую жгут в этом месте за «неправильную» парковку, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам жителей района, некоторое время назад неизвестные хулиганы уже поджигали припаркованный транспорт. Тогда сгорели сразу два автомобиля. При этом никаких доказательств, что машины сожгли именно из-за того, что они «не так стояли», у петербуржцев нет.

Впрочем, в комментариях некоторые пользователи соцсетей поддерживают такой способ борьбы с автомобилистами, которые бросают машины где попало. Но есть и другие горожане, которые уверены, что незаконным способом дело решать нельзя, даже если водитель и занял чье-то парковочное место.