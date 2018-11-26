В Купчино «Делимобиль» разбили о дерево и бросили

СЕГОДНЯ 09:58 2018-11-26T09:58:38+03:00

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Количество аварий и прочих дорожных инцидентов, происходящих в Санкт-Петербурге с каршеринговыми машинами, растет с каждым днем. По количеству ДТП, прокатные автомобили уже обогнали маршрутки и уверенно делят первое место с такси. Но, как в поговорке, чем больше автомобилей – тем меньше автомобилей. Вот и минувшей ночью очередное авто было уничтожено местными «шумахерами».

- У Бухарестской 23, корпус 1 в дереве стоит «Делимобиль». Внутри машины никого нет, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что авария произошла около часа ночи 26 ноября во Фрунзенском районе города. Петербуржцы, заметившие разбитый автомобиль вызвали ГИБДД и спасателей. Прибывшие к месту происшествия службы не заметили никого, кто мог бы сойти за водителя машины и увезли разбитое авто на стоянку.

Теперь хозяева прокатного авто будут искать «гонщика», чтобы тот возместил ущерб за аварийную иномарку.