Беглов встретился со звездами эстрады, принявшими участие в акции «Зеленый десант»

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-26T10:30:41+03:00

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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с популярными российскими артистами, принявшими участие в экологической акции «Зеленый десант».

- Город у нас промышленный и каждое посаженное дерево – это здоровье. Говорят, если двадцать лет назад не посадил дерево, то очень важно успеть посадить его сегодня, - приводит слова главы Северной столицы пресс-служба Смольного.

Общение врио губернатора со звездами эстрады состоялось 25 ноября в Ледовом дворце, где позднее прошел большой сборный концерт посвященный премии, вручаемой одной из российских радиостанций.

На мероприятие пришли не только артисты, уже сажавшие 9 ноября на набережной Оккервиля деревья – Маша Вебер и группа «земляне, но и те, кто обещал принять участие в будущей акции - Николай Басков, Зара, Елена Север, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков и Альберт Асадуллин.