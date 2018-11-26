Полиция поймала мошенников, похищавших дорогие иномарки, представляясь сотрудниками автосалона

СЕГОДНЯ 10:56 2018-11-26T10:56:12+03:00

Ущерб от действий подозреваемых составил около 4 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Правоохранительные органы Северной столицы задержали группу автомошенников, в которую входили двое молодых мужчин и 19-летняя девушка, похищавших машины петербуржцев. Предприимчивые граждане представлялись работниками автосалона, а после пропадали, не заплатив денег.

- Таким образом, указанные преступники совершили хищение минимум семи автомобилей, причинив ущерб в размере около 4 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что сообщники начали работать в сентябре нынешнего года. Местом преступлений стал Ленинский проспект, где находился автосалон, сотрудниками которого и назывались 26 и 28-летние мужчины, а также их 19-летняя подельница.

Сейчас оба подозреваемых взяты под стражу, а девушка осталась до суда под подпиской о невыезде. В отношении фигурантов возбуждено дело пор статье «Кража».