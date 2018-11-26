Глава ЗакСа и вице-губернатор Петербурга поздравили женщин с днем матери

СЕГОДНЯ 11:19 2018-11-26T11:19:28+03:00

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Вчера, 25 ноября, по всей России отмечали самый важный праздник – День матери. В этом году ровно 20 лет, как дату официально включили в официальный праздничный календарь. На мероприятии в Санкт-Петербургском театре музкомедии всех матерей города поздравляли председатель ЗакСа Вячеслав Макаров и вице-губернатор Александр Говорунов.

- Этот праздник наполнен любовью, сердечной теплотой и благодарностью. С короткого слова «мама» начинается человеческая жизнь, - приводит слова главы парламента пресс-служба Мариинского дворца.

Вице-губернатор города, в свою очередь, отметил, что сегодня в Петербурге живет около 850 тысяч детей и у каждого из них должна быть мама. При этом в городе есть 42 тысячи многдетных семей, которым власти стараются оказывать помощь.

- Каждый ребенок – это великая ценность. Это настоящее и будущее Петербурга, - приводит словам Александра Говорунова пресс-служба Смольного.