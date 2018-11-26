2018-11-26T11:49:25+03:00
Общество

На Доме купца Иоффе в Петербурге нашлись незаконные кондиционеры

Климатические установки изуродовали внешний вид исторического здания на улице Рубинштейна
Петр КИБЕР
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На Доме купца Иоффе в Петербурге нашлись незаконные кондиционеры. Фото: Прокуратура СПбНа Доме купца Иоффе в Петербурге нашлись незаконные кондиционеры. Фото: Прокуратура СПб
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Прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку по обращению градозащитников и нашла незаконные кондиционеры, которые установили жильцы на внутреннем фасаде Дома Иоффе. 5 внешних блоков климатических установок изуродовали вид исторического здания на улице Рубинштейна 40/11.

- Установлено, что разрешение комитета по охране памятников (КГИОП) получено не было, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кроме этого, установщики не озаботились заручиться согласием всех собственников дома. Эти два факта означают, что кондиционеры смонтированы незаконно. Однако на требование жилкомсервиса снять оборудование, его хозяева ничего не ответили.

Проверка прокуратуры показала, что за период с марта 2018 года ничего не изменилось и кондиционеры висят на своих местах, нарушая меры охранного законодательства.

Это привычная проблема, когда в историческом центре Петербурга богатые жильцы или комерсанты улучшают свои квадратные метры не обращая внимания на такие «мелочи», как статус здания и его вид. Теперь надзорное ведомство будет следить, чтобы все найденные блоки демонтировали в срок.

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