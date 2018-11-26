В Петербурге 19-летний парень погиб под колесами товарного поезда

СЕГОДНЯ 14:17 2018-11-26T14:17:25+03:00

Молодой человек решил срезать путь домой через железнодорожные пути и решил пролезть под стоящим составом, но тот тронулся

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Трагедией закончились посиделки двух молодых людей в Калининском районе Санкт-Петербурга. Приняв немного «на грудь», 19-летние парни решили пойти и продолжить веселье дома у одного из них. Чтобы не обходить далеко, молодые люди пошли наискосок через железнодорожные пути. Итогом этого стала смерть.

- 25 ноября в 4-ом часу утра в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Ручьи в Калининском районе между 1 и 2 парковыми путями совершен наезд на человека, - сообщает пресс-служба Северо-западного управления МВД на транспорте.

По словам выжившего петербуржца, они с другом решили пролезть под стоявшим товарным составом, но поезд внезапно тронулся, его приятель попал под колеса поезда и погиб на месте. Сейчас в причинах трагедии разбираются сотрудники транспортной полиции.