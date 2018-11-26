СЕГОДНЯ 14:46 2018-11-26T14:46:30+03:00

Власти Петербурга могут повысить цену на проезд в транспорте, но уже после нового года. Фото: Олег КУЗЕНКОВ

О том, подорожают ли билеты и жетоны, станет известно после 10 декабря, когда бюджет города рассмотрит Александр Беглов

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Проезд на общественном транспорте в Петербурге все же может подорожать. Если в бюджете города не найдут средств на субсидии перевозчикам, то транспортники будут вправе «отпустить» цены.

- Сейчас комитет по тарифам проводит экспертизу материалов, подготовленных метрополитеном, «Пассажиравтотрансом» и «Горэлектротрансом», - пишет «Мойка 78».

По словам главы тарифного комитета Дмитрия Коптина, если комитет по транспорту перебросит средства на другие нужды, то денег не субсидии может не остаться.

Ранее запрос в комитет направили депутаты петербургского ЗакСа из партии «Справедливая Россия». Они хотели узнать, сможет ли ведомство исполнить поручение Александра Беглова, который распорядился не повышать тарифы с 1 января 2019 года.

Окончательный результат станет известен после принятия проекта бюджета Петербурга, которое должно состояться 10 декабря в присутствии главы города.