В Петербурге мужчина развращал 12-летнюю школьницу через соцсеть

СЕГОДНЯ 16:23 2018-11-26T16:23:23+03:00

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В Санкт-Петербурге местный житель в течение полугода удовлетворял свои сексуальные потребности, ведя переписку интимного характера с 12-летней школьницей. Мужчина развращал девочку, отправляя ей похабные сообщения через социальную сеть. Однако его развлечение закончилось, когда он оказался в руках правоохранителей.

- В полицию обратился 48-летний отец юной девочки, который узнал, что некий 35-летний безработный мужчина ведет с его дочерью переписку через Интернет, - уточнили в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу. – На протяжении нескольких месяцев подозреваемый совращал девочку, отсылая ей различные развратные сообщения в «ВКонтакте», выводя на откровенные разговоры, а также призывая к сексуальным действиям.

После того, как папа школьницы узнал о взрослом мужике, домогающемся его дочь через соцсети, то вскипел от ярости. Однако устраивать обидчику своего ребенка самосуд не стал, а сдал любителя переписок полиции. Подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. За сексуальное общение с малолетней безработному грозит до восьми лет тюрьмы.