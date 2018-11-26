В центре Петербурга перекрыто движение из-за крупного пожара

СЕГОДНЯ 16:45 2018-11-26T16:50:39+03:00

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Из-за пожара на Большом проспекте перекрыли движение на Тучковом мосту. от Каменностровского проспекта до Тучкова моста на машине не проехать. А все из-за сильного пожара, который произошел сегодня в здании на Большом проспекте 59/1, где находится элитный магазин одежды.

Около 15.05 в доме номер 59 произошло сильное возгорание. Из зоны горения спасатели вывели 16 человек, еще троих из огня. К счастью, никто сильно не пострадал. Один из петербуржцев надышался угарным газом. Кроме того, по округе разнесло сильный запах гари. Дорогу заволокло густым черным дымом.

На месте пожара до сих пор работают спасатели. Они проливают второй этаж дома, пытаясь добиться того, чтобы огонь не перекинулся на третий. Участок дороги от дома 59/1 перекрыт не только для транспорта, но и для пешеходов. Горожан рекомендуют обходить часть дома дворами.