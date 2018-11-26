2018-11-26T18:05:04+03:00
Экономика

Принят закон о бюджете Петербурга на 2019 год

Заседание комитета ЗакСа состоялось 26 ноября
Лилия КОЗЛОВА
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БФК одобрил закон о бюджете Петербурга на 2019 год Фото: архив "КП"БФК одобрил закон о бюджете Петербурга на 2019 год Фото: архив "КП"
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Бюджетно-финансовый комитет (БКФ) Санкт-Петербурга в третьем чтении 26 ноября принял закон о бюджете Северной столицы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Окончательное решение будет принято в среду, 28 ноября, Законодательным собранием города.

- Все поправки в проект городского бюджета были внесены ранее, поэтому на данный момент имеются сформированные цифры. Так, доход в 2019 году составит 591,833 миллиардов рублей, расход – 643,793 миллиарда рублей, а дефицит – 51,959 миллиард рублей, - уточнили в ЗакСе Петербурга.

Кроме того, комитет посоветовал Заксобранию принять законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», утвердив бюджет по доходам и расходам в сумме 108,833 миллиардов рублей. Также на рассмотрение Госдумы России был направлен проект Федерального закона, цель которого совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов.

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