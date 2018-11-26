2018-11-26T17:56:34+03:00
Происшествия

В Петербурге двое украли алкоголь в магазине, распылив газовый баллон на охрану

Молодые люди были задержаны на месте драки в ТК «Июнь» сотрудниками Росгвардии
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге грабители напали на охранников магазина Фото: архив "КП"В Петербурге грабители напали на охранников магазина Фото: архив "КП"
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Двое молодых парней в Санкт-Петербурге решили сходить в магазин, чтобы поживиться алкоголем и другими вещами «первой» необходимости. Поход мог закончиться для молодых людей вполне успешно, если бы не росгвордейцы, которые скрутили их на месте происшествия и передали в руки сотрудников правопорядка.

- 25 ноября 2018 года около 20:30 наряд группы вневедомственной охраны по Красногвардейскому району Петербурга задержал двоих граждан в возрасте 25 и 26 лет. Молодые люди совершили грабеж в гипермаркете, а также устроили драку с охранниками магазина, - уточнили в пресс-службе Росгвардии.

Незадолго до задержания, двое парней зашли в торговый зал магазина в ТК «Июнь» на Индустриальном проспекте, 25 А, и решили устроить своеобразный шопинг. Мужчины набрали спиртные напитки, различные инструменты и даже одежду, а затем с «покупками» просто прошли мимо кассы, не оставив денег. Разумеется, охрана магазина попыталась воспрепятствовать действиям грабителей, однако те решили не сдаваться без боя. Молодые люди избили работников магазина и распылили в их сторону газовый баллончик.

Пока охранники кашляли от слезоточивого газа, другие работники магазина нажали на тревожную кнопку. По сигналу незамедлительно прибыли росгвардейцы, которые установили порядок. Отмечается, что один из грабителей ранее уже был судим за кражу. Сейчас судьба молодых людей решается в 13-м отделении полиции.

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