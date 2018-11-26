Жительница Петербурга пыталась убить своего мужа молотком

СЕГОДНЯ 18:28 2018-11-26T18:28:37+03:00

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Порой семейные пары очень радикально решают свои конфликты, доводя друг друга до больничной койки. Так, в Петербурге 47-летняя женщина обиделась на мужа и попыталась убить его молотком, однако в ссору супругов вмешались очевидцы и сотрудники правопорядка. В итоге несчастный муж попал в травмпункт, молоток превратился в вещдок, а жена стала участником уголовного дела.

- 24 ноября в 13:55 росгвардейцы вместе с участковым полиции Калининского района задержали женщину, которая напала на улице Маршала Блюхера своего мужа и наносила ему серьезные увечья, - рассказали в пресс-службе Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Петербургу.

Оказалось, что жестокое избиение со стороны супруги возникло на фоне обычной ссоры. Сначала 49-летний муж начал ругаться со своей женой, однако постепенно женщина пришла в состояние ярости, начала кричать, угрожать мужчине убийством, а после реально схватилась за молоток. Инструментом для забивания гвоздей, взбешенная жена ударила своего мужа несколько раз по голове. До летального исхода так и не дошло, потому что жильцы дома, возле которого разворачивалась семейная драма, сразу же вызвали полицию.