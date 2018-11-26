В Петербурге появится мемориальная доска композитору Успенскому

СЕГОДНЯ 19:38 2018-11-26T19:38:51+03:00

Памятная табличка будет установлена до конца текущего года на Адмиралтейской набережной

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Санкт-Петербург является культурной столицей России не только из-за обилия музеев и театров. В Северной столице жили и творили множество деятелей искусств, которые создавали историю и культурное богатство страны. До конца 2018 года на фасаде в Адмиралтейском районе появится мемориальная доска композитору Владиславу Успенскому, который внес огромный вклад в развитие оперы, мюзикла и балета.

- Владислав Александрович – замечательный композитор и педагог, - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. – Благодаря таким людям, как он Санкт-Петербург называют культурной столицей.

В понедельник, 26 ноября, в постановлении правительства Северной столице появилось решение об установлении мемориальной доски Владиславу Успенскому, подписанное Александром Бегловым. Памятная табличка в честь композитора разместится на фасаде дома 5А по Адмиралтейскому каналу, недалеко от Новой Голландии.

Владислав Успенский – советский и российский композитор, автор мюзикла «Анна Каренина», опер «Война с саламандрами», «Интервенция», а также восьми балетов, кантат, а также множества песен и произведений для спектаклей и кинофильмов. Обладатель семи почетных наград скончался в 2004 году в Петербурге и был похоронен на Литераторских мостках на Волковском кладбище.