Петербуржцам официально запретили выходить на лед, которого пока нет

СЕГОДНЯ 19:59 2018-11-26T19:59:20+03:00

Запрет продлится до середины января, а также с 15 марта по 15 апреля 2019 года

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Несмотря на то, что реки и каналы города на Неве еще не сковало морозами, а мосты все еще разводят, так как по водным артериям проходят грузовые суда, временно исполняющий обязанности Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства, которое запрещает петербуржцам гулять по льду. Такое скорое подписание нормативного акта связано с желанием чиновником обеспечить безопасность жителей и гостей Северной столицы.

- Ежегодно нормативный акт о запрете выхода на лед основывается на прогнозы синоптиков, - объясняют в администрации Петербурга. – По прогнозам, этой зимой только к 15 января на водоемах города образуется достаточной толщины лед, безопасный для прогулок по нему. До тех пор выходить на ледяной покров категорически запрещается, так как это может привести к трагическим последствиям.

Наслаждаться видами города с озер, рек и каналов Северной столицы удастся только до начала весны. Запрет снова будет действовать с 15 марта по 15 апреля, когда лед начнет таять и сходить.

- Подтаявший или не до конца вставший лед может быть очень коварным, - отметил врио губернатора. – Призываю горожан помнить об этом, а также не быть равнодушными к детям, которые могут оказаться в опасной ситуации на зимних водоемах.

В случае если кто-то все же решит ослушаться запрета и выйти на лед, то ему придется заплатить штраф до двух тысяч рублей. За выезд на заледеневшие воды во время в неположенное время также наказывает штрафом до двух с половиной тысяч рублей.