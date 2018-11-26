Рецидивист в преддверии Нового года ограбил завод шампанского в Волхове

СЕГОДНЯ 20:38 2018-11-26T20:38:57+03:00

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Чуть больше месяца осталось до Нового года, а некоторые жители Ленинградской области уже заранее начали готовиться к этому важному празднику. Пригласить гостей, приготовить оливье, купить подарки – оказалось не самым главным для 35-летнего рецидивиста. Своей целью мужчина выбрал завод шампанских вин в Волхове, который он попытался ограбить. Все бы у вора прошло успешно, если бы не сотрудники вневедомственной охраны.

- 25 ноября около 20:20 часов вечера наряд войск национальной гвардии Ленинградской области задержал 35-летнего мужчину, который тайком пробрался на склад оборудования комбината шампанских вин в городе Волхов, - сообщили в пресс-службе Росгвардии. – Подозреваемого поймали в кустах, где он играл в прятки с охраной.

Однако, мужчина, который оказался ранее уже судимый за кражу, попытался стащить с завода вовсе не бутылки шампанскому к праздничному столу. Сломав замок от двери, ведущей на склад дополнительного оборудования предприятия, он набрал 20 деталей из цветного металла, а также электрический кабель. Вероятно, награбленное добро рецидивист хотел сдать в пункт приема металлолома. После задержания он оказался в отделении полиции, где будут решать, где же теперь мужчина встретит Новый год.