2018-11-26T21:02:05+03:00
Общество

Больше электробусов с Wi-Fi появятся в Петербурге

Сегодня уже семь маршрутов в городе обеспечены экологическим транспортом
Лилия КОЗЛОВА
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Больше электробусов с Wi-Fi появятся в Петербурге Фото предоставлено: СПб ГУП «Горэлектротранс»Больше электробусов с Wi-Fi появятся в Петербурге Фото предоставлено: СПб ГУП «Горэлектротранс»
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10 новых электробусов с динамической подзарядкой выйдут на маршруты Петербурга до конца 2018 года. Эти троллейбусы с увеличенным автономным ходом пополнят парк инновационного общественного транспорта, который открылся в Северной столице в декабре 2017 года. Уникальность этих машин в том, что они могут преодолевать часть маршрута без подсоединения к контактной сети, что позволяет не тратить дополнительные средства на инфраструктуру и делает городской электротранспорт более гибким и удобным для пассажиров.

- Электробусы с динамической подзарядкой отвечают всем требованиям современного мегаполиса, - объясняют в пресс-службе Петербургского ГУП «Горэлектротранс». – Все машины должны быть оборудованы системой увеличенного автономного хода, протяженностью не меньше 15 километров.

Городской транспорт нового вида оснащен специальной системой информирования и ориентирования для инвалидов по зрению, а также других маломобильных гостей и жителей города. Для удобства пассажиров в салоне будет работать Wi-Fi и телевизоры, передающие погоду, рекламу и другой видеоконтент. Также в электробусе есть специальные usb-разъемы для зарядки мобильных устройств, системы электронного контроля оплаты проезда, позволяющие совершать расчет по банковским картам, видеорегистрации и подсчета пассажиропотока.

На сегодняшний день электробусы будущего в размере 115 штук уже курсируют по семи маршрутам Петербурга – это маршруты № 2, 12, 17, 18, 23, 41 и 43. Благодаря технологии автономного хода этот общественный транспорт позволит продлить троллейбусные линии в Приморском, Красносельском, Калининском, Выборгском, Невском и Красногвардейском районах.

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