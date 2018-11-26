Следственный комитет опубликовал видео насильника из парка "Сосновка"

26 Нояб. 22:27 2018-11-26T22:28:54+03:00

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Следователи и полицейские Санкт-Петербурга уже почти десять лет разыскивают насильника, надругавшегося над несовершеннолетней девушкой. В январе далекого 2009 года ей было всего 17 лет. Она шла по парку "Сосновка", когда на нее напал неизвестный мужчина и изнасиловал.

А спустя девять лет он снова пошел на преступление. На этот раз в жертвы выбрал взрослую женщину. Как следует из материалов уголовного дела, в Калининском районе преступник совершил в отношении 41-летней местной жительницы иные действия сексуального характера.

Сегодня Следственный комитет опубликовал видеозапись, портрет и приметы подозреваемого: худощавое телосложение, рост выше 175 сантиметров, полосы темные, лицо вытянутое, треугольное, был одет в темную короткую куртку, темные брюки и темную обувь.

ГСУ СК России по Петербургу просит всех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемого, позвонить по телефонам 570-66-71 или 02.