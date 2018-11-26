2018-11-26T22:49:07+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница умерла из-за неизвестного порошка

Ее приятель - в реанимации в токсикологической коме
Елена МОЛОДКИНА
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Найденный в комнате белый порошок отправили на экспертизу. Фото: Архив "КП"Найденный в комнате белый порошок отправили на экспертизу. Фото: Архив "КП"
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В субботу 24 ноября утром во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга умерла 16-летняя школьница. Тело дочери нашла мать в их квартире. А рядом с девушкой лежал ее друг, тоже еще несовершеннолетний.

Мать пыталась привести девочку в чувства, вызвала "скорую помощь". Но было уже слишком поздно. Врачи лишь констатировали смерть школьницы. Ее друг хоть и был без сознания, но дышал. Парня на машине "скорой" с мигалками увезли в реанимации. Как сообщили врачи Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлане Агапитовой, юноша находится в токсикологической коме.

Сообщается также, что при осмотре комнаты следователи нашли и изъяли неизвестный порошок. Его отправили на экспертизу. Расследование продолжается.

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