В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница умерла из-за неизвестного порошка

26 Нояб. 22:49 2018-11-26T22:49:07+03:00

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В субботу 24 ноября утром во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга умерла 16-летняя школьница. Тело дочери нашла мать в их квартире. А рядом с девушкой лежал ее друг, тоже еще несовершеннолетний.

Мать пыталась привести девочку в чувства, вызвала "скорую помощь". Но было уже слишком поздно. Врачи лишь констатировали смерть школьницы. Ее друг хоть и был без сознания, но дышал. Парня на машине "скорой" с мигалками увезли в реанимации. Как сообщили врачи Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлане Агапитовой, юноша находится в токсикологической коме.

Сообщается также, что при осмотре комнаты следователи нашли и изъяли неизвестный порошок. Его отправили на экспертизу. Расследование продолжается.