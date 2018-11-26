В Ленобласти ищут 46-летнюю бабушку, которая уронила полугодовалого внука с лестницы
В Тосно Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту травмирования полугодовалого ребенка.
ЧП случилось вечером в воскресенье. По версии следствия, ребенок был на руках у 46-летней бабушки, когда она упала с лестницы, ведущей на второй этаж дома.
Малыша с тяжелейшими травмами головы госпитализировали в детскую больницу в Петербурге. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, ребенка готовят к операции.
- Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также ищут бабушку пострадавшего младенца. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области.