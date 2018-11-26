2018-11-26T23:48:43+03:00
Происшествия

В Ленобласти ищут 46-летнюю бабушку, которая уронила полугодовалого внука с лестницы

Малыша готовят к операции
Елена МОЛОДКИНА
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Фото: ГСУ СК России по Ленинградской областиФото: ГСУ СК России по Ленинградской области
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В Тосно Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту травмирования полугодовалого ребенка.

ЧП случилось вечером в воскресенье. По версии следствия, ребенок был на руках у 46-летней бабушки, когда она упала с лестницы, ведущей на второй этаж дома.

Малыша с тяжелейшими травмами головы госпитализировали в детскую больницу в Петербурге. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, ребенка готовят к операции.

- Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также ищут бабушку пострадавшего младенца. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области.

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