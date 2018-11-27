2018-11-27T00:04:36+03:00
Общество

Петербургские защитники уберегли парк Интернационалистов от строительства океанариума

Власти согласились перенести центр океанографии из-за протеста жителей
Елена МОЛОДКИНА
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Океанариума в парке Интернационалистов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга не будет! Как сообщили защитники зеленой зоны, Комитет по инвестициям расторгает договор аренды с затройщиком парка.

- Это то, чего мы добивались целый год. Мы собрали 10 тысяч подписей, организовали крупнейший в истории Купчино митинг, инициировали референдум. Нас активно поддержали ветераны, которые со своей стороны провели большую работу. Спасибо депутатам, которые нас поддерживали, - пишут защитники парка Интернационалистов в сообществе "ВКонтакте".

Во вторник27 ноября состоится встреча "Зеленой коалиции" с вице-губернаторами Санкт-Петербурга Игорем Албиным и Николаем Бондаренко, на которой активисты заявят требования о сохранении зеленых территорий. А 5 декабря городской парламент рассмотрит поправки в закон о зеленых насаждениях.

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