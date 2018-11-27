Прогноз погоды на 27 ноября в Санкт-Петербурге: Стабильный «минус» и снег

СЕГОДНЯ 07:53 2018-11-27T07:53:28+03:00

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Наверняка уже все петербуржцы осознали, что более-менее теплые деньки закончились и пора доставать шубы с антресолей. Зима, которую все ждут только под новый год, все же наступит. Уже в ночь со вторника на среду в Северной столице ожидается до минус восьми градусов.

- Днем, 27 ноября в Санкт-Петербурге будет облачно, с прояснениями. Днем возможен снегопад от небольшого до умеренного. Ветер северный. Температура воздуха составит от 1 до 3 градусов ниже ноля. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

А в среду, как обещают синоптики, показания на градуснике еще больше уползут в минус.

Как обычно бывает при заморозках, метеорологическую картину дополняют предупреждения о гололеде на дорогах. Впрочем, большинство водителей все же осознало, что зима пришла, поэтому встретить автомобиль на летней резине – большая редкость. Но. На всякий случай, осторожность на трассах, особенно в области, лучше соблюдать.