На Ветеранов мошенники предложили пенсионерке оплатить налоги и забрали почти полмиллиона

СЕГОДНЯ 08:14 2018-11-27T08:14:21+03:00

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Уж сколько лет твердили миру – с таких слов из басни Крылова про ворону и лисицу можно начать рассказ об очередном случае мошенничества в отношении пенсионеров. Пожилые петербуржцы регулярно страдают от всякого рода проходимцев, выманивающих деньги различными способами. Новый эпизод случился в Красносельском районе города.

- 26 ноября в полицию пришла женщина 1935 года рождения с заявлением о том, что в начале октября к ней обратились неизвестные, которые под предлогом оплаты налогов забрали у нее 462 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Пенсионерка сообщила, что в течение недели к ней домой, по адресу: проспект Ветеранов, дом 143/1 приходили незнакомые ей раньше люди, которым она поверила и передала все накопленные деньги. Уже позднее женщина поняла, что ее обманули, и пошла писать заявление.

Теперь стражи порядка ищут бессовестных мошенников и предупреждают петербуржцев о том, что за своими старшими родственниками надо присматривать, ведь их так легко обмануть.