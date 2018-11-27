2018-11-27T08:14:21+03:00
Происшествия

На Ветеранов мошенники предложили пенсионерке оплатить налоги и забрали почти полмиллиона

Очередная доверчивая петербурженка стала жертвой ушлых преступников
Петр КИБЕР
Поделиться:
На Ветеранов мошенники предложили пенсионерке оплатить налоги и забрали почти полмиллиона.На Ветеранов мошенники предложили пенсионерке оплатить налоги и забрали почти полмиллиона.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Уж сколько лет твердили миру – с таких слов из басни Крылова про ворону и лисицу можно начать рассказ об очередном случае мошенничества в отношении пенсионеров. Пожилые петербуржцы регулярно страдают от всякого рода проходимцев, выманивающих деньги различными способами. Новый эпизод случился в Красносельском районе города.

- 26 ноября в полицию пришла женщина 1935 года рождения с заявлением о том, что в начале октября к ней обратились неизвестные, которые под предлогом оплаты налогов забрали у нее 462 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Пенсионерка сообщила, что в течение недели к ней домой, по адресу: проспект Ветеранов, дом 143/1 приходили незнакомые ей раньше люди, которым она поверила и передала все накопленные деньги. Уже позднее женщина поняла, что ее обманули, и пошла писать заявление.

Теперь стражи порядка ищут бессовестных мошенников и предупреждают петербуржцев о том, что за своими старшими родственниками надо присматривать, ведь их так легко обмануть.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Петербурга отобрал у девушки-курьера еду на две тысячи рублей и сбежал
В Митрополичьем саду Александро-Невской лавры после реконструкции включили фонари
Беглов дал льготы социально значимому бизнесу
Прогноз погоды на 27 ноября в Санкт-Петербурге: Стабильный «минус» и снег
Петербургские защитники уберегли парк Интернационалистов от строительства океанариума
В Ленобласти ищут 46-летнюю бабушку, которая уронила полугодовалого внука с лестницы
В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница умерла из-за неизвестного порошка
Следственный комитет опубликовал видео насильника из парка "Сосновка"
Больше электробусов с Wi-Fi появятся в Петербурге
Рецидивист в преддверии Нового года ограбил завод шампанского в Волхове
Петербуржцам официально запретили выходить на лед, которого пока нет
В Петербурге появится мемориальная доска композитору Успенскому
В Петербурге хулиган топором и лопатой разгромил Mercedes-Benz и попытался сбежать
Жительница Петербурга пыталась убить своего мужа молотком
Принят закон о бюджете Петербурга на 2019 год
В Петербурге двое украли алкоголь в магазине, распылив газовый баллон на охрану
В Петербурге умер народный артист и дирижер Станислав Горковенко
В центре Петербурга перекрыто движение из-за крупного пожара
В Петербурге мужчина развращал 12-летнюю школьницу через соцсеть
За пропаганду терроризма в WhatsApp вербовщик получил семь лет тюрьмы в Петербурге
Власти Петербурга могут повысить цену на проезд в транспорте, но уже после нового года
В Петербурге 19-летний парень погиб под колесами товарного поезда
Смольный до сих пор думает о строительстве метро до Пулково
В Кронштадте пьяная мать выгнала на мороз без куртки и ботинок 8-летнего сына
На Доме купца Иоффе в Петербурге нашлись незаконные кондиционеры
Глава ЗакСа и вице-губернатор Петербурга поздравили женщин с днем матери
Полиция поймала мошенников, похищавших дорогие иномарки, представляясь сотрудниками автосалона