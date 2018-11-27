Беглов дал льготы социально значимому бизнесу

СЕГОДНЯ 08:40 2018-11-27T08:40:10+03:00

Налоговые и другие послабления коснутся медучреждений и переработчиков мусора

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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал два городских закона, которые дают льготы компаниям, которые занимаются социально значимым бизнесом.

- С начала декабря 2018 года будет снижена арендная плата для целого ряда частных медицинских организаций, занимающих городские помещения, - сообщает пресс-служба Смольного.

При этом платить меньше будут не все, а только те медцентры, которые оказывают горожанам врачебную и социальную помощь в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), то есть по полису.

По задумке властей Северной столицы, это поможет улучшить доступность страховой медицины и уменьшить очереди в поликлиниках.

Вторая категория льгот предназначена для переработчиков мусора. Петербург хочет создать новую отрасль по работе с бытовыми отходами, поэтому занимающиеся этим компании в течении пяти лет смогут не платить земельный налог и налог на имущество.