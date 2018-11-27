В Митрополичьем саду Александро-Невской лавры после реконструкции включили фонари

СЕГОДНЯ 09:00 2018-11-27T09:00:14+03:00

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Да будет свет – сказали в «Ленсвете» и включили новые фонари в Митрополичьем саду Александро-Невской лавры. Теперь отреставрированные газоны и дорожки не только прилично выглядят, но и хорошо заметны в ранней петербургской темноте.

- Всего установлено 87 торшеров со светодиодными светильниками, чугунные опоры которых сделаны в одном стиле с уже стоящими в парке фонарями, - сообщает пресс-служба «Ленсвета»

Чтобы поставить новое энергосберегающее оборудование, рабочим пришлось прорыть три с лишним километра траншеи и уложить в нее электрический кабель. Зато теперь в оживленном парке по вечерам светло и комфортно.

Напомним, что Митрополичий сад, расположенный на набережной реки Монастырки входит в состав Александро-Невской лавры, которая является объектом культурного наследия. По утрам и вечерам в саду много людей, которые ходят от станции метро «Площадь Александра Невского» до Обводного канала по проложенной наискосок пешеходной дорожке.