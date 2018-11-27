Пожарные на четырех машинах приехали в петербургский музей Достоевского

СЕГОДНЯ 09:57 2018-11-27T09:57:50+03:00

При этом ни дыма, ни огня в помещении не наблюдается

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Вой сирен разбудил утром 27 ноября жителей исторического центра Санкт-Петербурга. Это к зданию музея Достоевского в Кузнечном переулке съезжались пожарные машины. За считанные минуты их прибыло сразу четыре единицы.

- Пожарные не торопясь входят в музей. Дыма не видно, - сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных в соцсетях фотографиях действительно не видно ни дыма, ни огня. А сами огнеборцы не спеша бродят по улице, очевидно в ожидании распоряжений руководства. Пока непонятно, зачем пожарные примчались на вызов, если он был, в таком количестве, если никаких признаков возгорания нет, ведь их помощь может понадобиться в другом месте.

В комментариях пользователи соцсетей шутят, что спасатели приехали на экскурсию. Впрочем, возможно в музее Достоевского сработала противопожарная сигнализация, поэтому спасать наследие великого русского писателя и примчались сразу четыре машины.