2018-11-27T10:45:56+03:00
Происшествия

В НИИ Джанелидзе умер мужчина, который пришел туда с сильным обморожением

Врачи клиники боролись за жизнь пострадавшего, но помочь несчастному не смогли
Петр КИБЕР
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В НИИ Джанелидзе умер мужчина, который пришел туда с сильным обморожением.В НИИ Джанелидзе умер мужчина, который пришел туда с сильным обморожением.Фото: Александр ГЛУЗ
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Еще одной жертвой наступивших в Санкт-Петербурге холодов стал 50-летний мужчина. Рано утром 26 ноября он сам пришел в НИИ имени Джанелидзе и пожаловался врачам на боль в руках и ногах.

- Врачи поставили пациенту диагноз острое переохлаждение, - пишут «Невские новости».

У пострадавшего были сильно обморожены стопы ног и кисти рук. Медики срочно начали оказывать помощь, однако спасти мужчину не удалось. В больницу он пришел около половины шестого утра, а примерно через два часа скончался в палате.

На вид погибшему около 50 лет, никаких документов у него с собой не было. Возможно, что он был бездомным и жил на улице, где и замерз во время ночныххолодов. Сейчас выяснением личности скончавшегося, а также обстоятельствами, при которых он получил смертельные травмы, занимается полиция Фрунзенского района.

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