Власти Петербурга готовы объявить конкурс на памятник Даниилу Гранину

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-27T11:55:58+03:00

Решение было принято в Москве на встрече Александра Беглова с Владимиром Мединским

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Вчера в Москве состоялась рабочая встреча врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с министром культуры России Владимиром Мединским и президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным. На ней, в частности, обсуждали и вопрос установки памятника Даниилу Гранину.

- Глава Северной столицы предложил ускорить объявление всероссийского конкурса на создание памятника, приуроченного к 100-летию писателя, - сообщает пресс-служба Смольного.

По мнению Александра Беглова, в экспертный совет обязательно должны войти представители города на Неве.

Стоит напомнить, что вековой юбилей почетного гражданина Санкт-Петербурга Даниила Гранина будет отмечаться 1 января 2019 года. В Центральном районе появится сквер, названный в честь литератора, а в доме номер 8 на Малой Посадской улице, где жил писатель, установят памятную доску его именем.