2018-11-27T13:37:54+03:00
Общество

С 9 декабря «Ласточки» начнут ходить из Петербурга до Тосно

Новый маршрут дополнит направления, по которым «бегают» скоростные электрички
Петр КИБЕР
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С 9 декабря «Ласточки» начнут ходить из Петербурга до Тосно.С 9 декабря «Ласточки» начнут ходить из Петербурга до Тосно.Фото: Анастасия АНПИЛОГОВА
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Все больше городов Ленинградской области и Петербург связывают маршруты скоростных электричек. И скоро к ним прибавится еще один. С 9 декабря 2018 года на тосненское наплавление выходят «Ласточки».

- С вводом зимнего расписания на маршруте Санкт-Петербург-Тосно обычные поезда будут заменены скоростными, - сообщает пресс-служба «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» (СЗППК).

При этом время в пути уменьшится, но и ходить поезда будут в ускоренном режиме, делая остановки лишь на Сортировочная, в Обухово, Колпино, Поповке и Саблино. От начальной до конечной станции состав будет доходить всего за 46 минут. И эти минуты пройдут в комфорте.

С 26 ноября во всех «Ласточках» СЗППК (до Выборга, Зеленогорска, Волховстроя, Луги, Мельничного Ручья, Рощино, Каннельярви, Великого Новгорода, Калище и Ораниенбаума) будет работать бесплатный Wi-Fi, а туристы смогут оплатить проезд с помощью «Карта Гостя Санкт-Петербурга».

Что касается рейсов до Тосно и обратно, то ежедневно будет курсировать семь пар поездов.

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