2018-11-27T14:07:18+03:00
Политика

Над Петербургом пролетел вертолет с истребителем Су-27, висящем на тросе

Самолет перевезли с пушкинского военного аэродрома в парк «Патриот» в Кронштадте
Петр КИБЕР
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Над Петербургом пролетел вертолет с истребителем Су-27, висящем на тросе. Фото: vk.com/spb_todayНад Петербургом пролетел вертолет с истребителем Су-27, висящем на тросе. Фото: vk.com/spb_today
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Необычное зрелище, которое неделю назад видели жители Пушкинского района Петербурга, повторилось вновь. Днем 27 ноября тяжелый транспортный вертолет Ми-26 вез подвешенный на тросе истребитель Су-27.

- Чего только не увидишь в небе над Питером, - шутят горожане в соцсетях.

Но, если отбросить многочисленные юморные комментарии, в которых петербуржцы обыгрывают варианты фраз со словами «подбросить» и «долететь», то можно вспомнить о словах пресс-службы Западного военного округа, которые 21 ноября сообщали о тренировке перед перевозкой Су-27 с пушкинского аэродрома в кронштадтский парк «Патриот».

Самолет отвезли в строящийся парк "Патриот". Фото: vk.com/spb_today

Самолет отвезли в строящийся парк "Патриот". Фото: vk.com/spb_today

Если неделю назад погода не позволила совершить перелет, то сегодня небесная канцелярия дала «добро» и летчики отправились в путь. По словам жителей Кронштадта, истребитель, который в будущем станет экспонатом создаваемого парка, уже прилетел на остров. Пусть и не своим ходом.

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