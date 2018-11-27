2018-11-27T15:08:26+03:00
Общество

Предприниматели из Ленинградской области – в числе лучших в России!

Молодой бизнесмен из Гатчины стал лауреатом престижного конкурса
Степан СТЕПАНОВ
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Молодой бизнесмен из Гатчины стал лауреатом престижного конкурса.Молодой бизнесмен из Гатчины стал лауреатом престижного конкурса.
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Ленинградская область показала блестящие результаты на Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России – 2018». Сразу несколько наших бизнесменов были отмечены по итогам своей работы, а один из них и вовсе стал лауреатом! Анатолий Солонько занял третье место в финале, победив в номинации «Инновационное предпринимательство».

28-летний владелец предприятия по производству отечественной противопожарной автоматики Анатолий Солонько открыл свое дело всего лишь год назад – в 2017-м. За это время ему удалось создать эфеективный бизнес. Сегодня среди успешно реализованных им и его компанией проектов можно отметить разработку и поставку приборов по автоматизации для института ядерной физики Б. П. Константинова в Гатчине.

- В ближайшие 10 лет наша компания рассчитывает не только увеличить обороты, но и найти новые ниши на рынке электротоваров, - признался Солонько.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, также в финале конкурса «Молодой предприниматель России – 2018» наш регион представляли: основатель компании - разработчика сайтов Владимир Клюев из Соснового Бора (номинация «Интернет предпринимательство»), владелица компании «Скажи да» Елена Боровская из Тихвина («Сфера услуг») и Андрей Яковлев, который планирует наладить производство арболитовых блоков в Тихвинском районе («Производство»).

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