Даму «с сюрпризом» задержали в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:53 2018-11-27T15:56:20+03:00

Во время досмотра в карманах у женщины нашли 21 пакетиков с амфетамином

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Жительница Санкт-Петербурга не ожидала, что станет участницей уголовного дела, когда вышла на воскресную прогулку в куртке, корманы которой полностью набиты наркотиками. Однако, устроив небольшой переполох на улице в Красногвардейском районе, оказалась в отделении полиции, где на нее завели дело по статье 228 Уголовного кодекса России.

- В минувшее воскресение, 25 ноября, около 12 часов дня наряд вневедомственной охраны возле дома № 45 на Новочеркасском проспекте Красногвардейского района Петербурга задержал 35-летнюю женщину за мелкое хулиганство, - рассказали в пресс-службе Росгвардии. – Нарушительница порядка была доставлена в 52 отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Сотрудники Росгвардии даже не представляли, что привели к стражам правопорядка даму «с сюрпризом». Во время досмотра хулиганки из карманов ее куртки полицейские достали 21 сверток с неким порошкообразным веществом. Позже экспертиза установила, что это был амфетамин. Какой именно вес изъяли у задержанной, не уточняется, однако этого количества было достаточно, чтобы возбудить уголовное дело за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков.