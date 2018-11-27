Мужчина, катавший петербуржцев на танке по пляжу, избежал наказания

СЕГОДНЯ 16:49 2018-11-27T17:14:33+03:00

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Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу о прекращении уголовного дела в отношении Павла Б., который весной 2018 года катал всех желающих на танке Т-60 по пляжу в парке 300-летия в Приморском районе. Желающих было хоть отбавляй. Но одна из таких поездок чуть не закончилась трагедией. Четверо людей просто свалились на землю, один из них сломал ногу.

- В итоге потерпевшие обратились в суд с заявлениями, в которых попросили прекратить дело в связи с примирением сторон и полным возмещением ущерба, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что с 23 апреля по 9 мая Павел Б., являясь учредителем межрегиональной молодежной общественной военно-патриотической организации «Красная звезда», устроил на пляже парка «300-летия Санкт-Петербурга» опасное развлечение. Всем желающим предлагалось за 300 рублей прокатиться верхом на танке Т-60 по песчаной территории.