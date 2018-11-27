Мошенницы пытались оформить на себя квартиру умершего петербуржца
Двух жительниц Петербурга осудили за то, что они незаконно пытались присвоить себе квартиру умершего человека, стоимостью более 5,5 миллионов рублей. Оказалось, что это не первое их подобное преступление.
- Осенью 2017 года женщины пришли в отделение многофункционального центра Петроградского района и пытались зарегистрировать права на квартиру. У них при себе были документы – паспорт и договор купли-продажи квартиры умершего человека, - рассказали в прокуратуре Петербурга.
Завершить свой план женщинам не удалось, так как их поймали на мошенничестве. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что обе подозреваемые уже проходили по подобным делам. Одна из них в 2014 году, являясь директором агентства недвижимости, предложила свою помощь двум бывшим воспитанникам детского дома по приобретению права собственности на квартиры. Однако, заключив с ними договор, так и не исполнила свои обязательства по улучшению жилищных условий.
Одна из них отправится в тюрьму на 4,5 года, вторая получила наказание в виде условного лишения свободы на шесть лет.