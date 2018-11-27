Мошенницы пытались оформить на себя квартиру умершего петербуржца

СЕГОДНЯ 16:44 2018-11-27T16:44:01+03:00

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Двух жительниц Петербурга осудили за то, что они незаконно пытались присвоить себе квартиру умершего человека, стоимостью более 5,5 миллионов рублей. Оказалось, что это не первое их подобное преступление.

- Осенью 2017 года женщины пришли в отделение многофункционального центра Петроградского района и пытались зарегистрировать права на квартиру. У них при себе были документы – паспорт и договор купли-продажи квартиры умершего человека, - рассказали в прокуратуре Петербурга.

Завершить свой план женщинам не удалось, так как их поймали на мошенничестве. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что обе подозреваемые уже проходили по подобным делам. Одна из них в 2014 году, являясь директором агентства недвижимости, предложила свою помощь двум бывшим воспитанникам детского дома по приобретению права собственности на квартиры. Однако, заключив с ними договор, так и не исполнила свои обязательства по улучшению жилищных условий.

Одна из них отправится в тюрьму на 4,5 года, вторая получила наказание в виде условного лишения свободы на шесть лет.