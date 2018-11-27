2018-11-27T17:21:10+03:00
Общество

В петербургском метро объяснили, почему раньше вагоны были только сине-голубыми

Сейчас по некоторым линиям метро катаются красные и зеленые составы
Лилия КОЗЛОВА
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В петербургском метро объяснили, почему раньше вагоны были только сине-голубыми Фото: архив "КП"В петербургском метро объяснили, почему раньше вагоны были только сине-голубыми Фото: архив "КП"
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Традиционно вагоны петербургского метрополитена выкрашены в сине-голубой цвет. Пресс-служба метро Петербурга раскрыла тайну, почему выбор пал именно на такую расцветку. Считается, что она наиболее спокойная для восприятия пассажиров, а также прекрасно сочетается с различными интерьерами вестибюлей метро.

- Первые вагоны Ленинградского метрополитена типа «Г» в 1955 году произвели на Мытищенском машиностроительном заводе. Уже тогда они были поставлены в сине-голубом цвете, - рассказали в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен». – Позднее им на смену в разные годы пришли вагоны типа «Д», «Е», «Ем», «Ема» и «Емх», которые тоже были спокойных синих оттенков.

В 1977 году на все том же Мытищинском заводе построили серийные вагоны нового типа 81-717 и 81-714, с которыми было предложено поэкспериментировать. Так на производстве появились желтые, зеленые и синие составы. Однако в итоге все равно победила традиционная синяя раскраска.

На сегодняшний день в метрополитене Петербурга решили окрашивать новые составы в цвет линий для того, чтобы упростить навигацию в подземке. Поэтому на Кировско-Выборгской линии появились красные вагоны, а на Невско-Василеостровской – зеленые.

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