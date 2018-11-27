2018-11-27T17:46:24+03:00
Общество

Перинатальный центр в Ленинградской области уже принял 111 малышей

Ежегодно медучреждение сможет помогать более чем 15 тысячам пациенток
Степан СТЕПАНОВ
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99% новорожденных, появившихся на свет в Перинатальном центре, получили оценку 8/9 по шкале Апгар.99% новорожденных, появившихся на свет в Перинатальном центре, получили оценку 8/9 по шкале Апгар.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Со дня открытия Перинатального центра в Гатчине прошло меньше месяца, но медучреждению уже есть, чем гордиться. Благодаря профессионализму сотрудников за это короткое время здесь на свет появились 111 малышей, четверо из них – двойняшки.

- 99% новорожденных, появившихся на свет в Перинатальном центре, получили оценку 8/9 по шкале Апгар, - с гордостью отмечают врачи. - «Юбилейные» роды медики приняли у 37-летней жительницы Гатчины. У женщины родилась дочка, назвали девочку Анастасией.

Напомним, медицинский комплекс может принимать до 15 тысяч пациенток в год. Большая часть из них – будущие мамочки с различными осложнениями течения беременности, угрозой преждевременных родов, офтальмологическими нарушениями, беременные после ЭКО и мамы старше 30 лет.

Но высокая квалификация специалистов и наличие в Перинатальном центре современного оборудования позволяют максимально снизить риски для рожениц и малышей в родовом и послеродовом периоде.

Отметим, перинатальный центр оборудован ультразвуковыми цифровыми аппаратами, магнитно-резонансным томографом, инкубаторами и реанимационными комплексами.

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