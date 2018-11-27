2018-11-27T19:41:50+03:00
Общество

«Пулково» не виноват в загрязнении реки Новая

Ранее сообщалось, что водоем превратился в спиртовое болото
Лилия КОЗЛОВА
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«Пулково» не виноват в загрязнении реки Новая Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности«Пулково» не виноват в загрязнении реки Новая Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
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Река Новая в Кировском районе Петербурга последние годы стала центром внимания экоактивистов и местных жителей, которые постоянно жалуются на загрязнение водоема. Под подозрение в сливе ядовитых веществ в канал попал даже аэропорт «Пулково», однако его вина в этом не подтвердилась.

- Вместе с активистами инициативной группы «Ульянка экология» мы провели рейдовое обследование реки Новая, - рассказали в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга. – В ходе проверки были взяты пробы воды в нескольких местах по всей протяженности реки Новая.

Результатов проверки воды комитет пока не предоставил. Также в районе Бурцева моста расположилась мобильная лаборатория для мониторинга атмосферного воздуха, которая отметила, что загрязнение водоема со стороны дороги минимальное. Неприятного запаха сотрудники комитета тоже не заметили.

Ранее сообщалось, что сильное превышение спирта и других отравляющих веществ в реке Новой могло быть связано с попаданием в воду противообледенительной жидкости из аэропорта «Пулково», которой обрабатывают самолеты перед полетом. Однако эта версия не подтвердилась. На момент осмотра активисты и члены комитета не обнаружили отведение сточных ввод в водоем.

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