В «Царском Селе» будут кормить птиц всю зиму

СЕГОДНЯ 19:44 2018-11-27T19:44:46+03:00

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Несмотря на похолодание и выпавший снег, большинство пернатых обитателей музея-заповедника «Царское Село» не спешат искать для себя новое место для зимовки. Специально для того, чтобы птицам было проще пережить холодные месяцы, сотрудники парка закупили 500 килограмм семечек подсолнуха.

- Мы не вешаем кормушки на деревья, чтобы не ломались ветви. Для устойчивости, наши сотрудники установили зимние кормушки еще в октябре, до промерзания почвы, - рассказала хранитель парков государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга Филиппова.

Традиционно зимние кормушки для пернатых в царскосельских парках устанавливают с 1912-го года после массовой гибели старых деревьях. В этом году в Екатерининском, Александровском и Баболовском парках установлено 60 кормушек. Постепенно в «птичьи столовые» начали подсыпать корм. Сотрудники парков заботятся о птицах, так как они оберегают деревья от вредных насекомых. Как правило, зимовать в парках остаются около 25 видов птиц, в том числе синицы, пищухи, свиристели и чечетки.