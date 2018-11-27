2018-11-27T19:42:53+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина, угнавший такси в Новой Ропше, сядет на 10 лет

Суровое наказание угонщику назначено за попытку убийства таксиста
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный мужчина, угнавший такси в Новой Ропше, сядет на 10 летПьяный мужчина, угнавший такси в Новой Ропше, сядет на 10 летФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Мужчина, напавший на водителя такси в садовом товариществе Новая Ропша в Ленинградской области, отправится в колонию строгого режима на 10 лет. Такое решение принял сегодня, 27 ноября, Ломоносовский районный суд.

- 24 октября 2018 года пьяный мужчина решил угнать машину. Для этого он позвонил в диспетчерскую службу такси, заказал машину и попросил его отвести из Санкт-Петербурга в безлюдное место на территории Ропшинского поселения, - рассказали в прокуратуре Ломоносовского района Ленинградской области.

Когда автомобиль приехал в район СНТ «Пятиречье» садового товарищества Новая Ропша, пассажир неожиданного напал на водителя. Мужчина взял пистолет и выстрелил из него около шести раз, серьезно ранив таксиста. Водитель, спасая свою жизнь, убежал без денег, документов и мобильного телефона, так как все вещи остались в салоне. Чуть позже он смог остановить на трассе в Ломоносовском районе попутку и отправился в полицию. Пьяный мужчина пересел за руль такси и уехал с места преступления.

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