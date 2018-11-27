2018-11-27T19:45:15+03:00
Общество

Мариинский театр обязан заняться сохранением дома, где жил Лермонтов

Проект по реставрации здания учреждение должно было предоставить еще до 8 сентября
Лилия КОЗЛОВА
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Мариинский театр обязан заняться сохранением дома, где жил Лермонтов Фото: архив "КП"Мариинский театр обязан заняться сохранением дома, где жил Лермонтов Фото: архив "КП"
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На Садовой улице в аварийном состоянии стоит Дом княгини Шаховской (купца Чугреева). Здесь с 1836 по 1837 года жил великий русский поэт Михаил Лермонтов. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, однако обшарпанный вид дома не соответствует его статусу. В течение ближайших трех лет федеральное государственное бюджетное учреждение культуры (ФГБУК) «Государственный академический Мариинский театр» должен будет разработать план по его восстановлению.

- Мариинский театр должен был разработать проектную документацию по сохранению исторического здания и согласовать ее до 8 сентября 2018 года. Однако этого не произошло, - прокомментировали ситуацию в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). – В связи с этим комитет подал иск в Октябрьский районный суд.

В ходе судебного заседания было приято решение, которое требует от ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр» все же исполнить свои обязательства в течение 36 месяцев. В первую очередь учреждение должно продумать ремонт дома 61 на Садовой улице, реставрацию его несущих конструкций, крыши, фасадов и внутренних помещений.

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