Из-за съемок художественных фильмов ограничат движение в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 20:11 2018-11-27T20:11:57+03:00

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В Санкт-Петербурге в течение нескольких дней будет перекрыто движение для транспорта сразу в нескольких районах города. Пробки и затрудненный проезд будут связаны со съемками двух художественных фильмов, декорациями которых станут улицы Северной столицы.

- С 7 утра до 23 вечера 1 декабря движение транспорта по Галерной улице от площади Труда до Ново-Адмиралтейского канала будет полностью прекращено в связи со съемками исторического художественного фильма «Воскресенский», которыми занимается ООО «Петрофильм Продакшн», - рассказали в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. – На этом же участке с 9 утра 29 ноября до 7 утра 1 декабря запрещена парковка.

Еще одну художественную картину под названием «Шпион №1» снимает ООО «Белая Полоса». На время работы съемочной команды будет закрыто движение с 22 часов вечера 30 ноября до 6 утра 1 декабря по набережной Кутузова от набережной реки Фонтанки до Гагаринской улицы. С 19 часов вечера 1 декабря до 7 часов утра 2 декабря также будет перекрыто движение от дома 106 по Краснопутиловской улице до площади Победы. Закрыта будет и проезжая часть улицы Орджоникидзе от улицы Ленсовета до площади Победы.